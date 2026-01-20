भाजपा नेताओं से बहस के बाद बिगड़ी अकाउंटेंट की तबीयत, हार्ट अटैक से चली गई जान

MP News: मध्यप्रदेश के खरगोन जिले के बिस्टान में संचालित जिला सहकारी केंद्रिय बैंक शाखा में पदस्थ सहायक लेखापाल 62 वर्षीय अनिसुद्दीन जिलानी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। बैंक मैनेजर सहित परिजन ने आरोप लगाया है कि ऋण स्वीकृति को लेकर ग्राहकों से हुई बहस से सदमा लगने के बाद जिलानी की तबीयत बिगड़ी और अटैक से उनकी जान चली गई। बहस करने वालों में कुछ लोग भाजपा के नेता है। जिला अस्पताल में जिलानी को मृत घोषित किए जाने के बाद शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया।



जिला अस्पताल से मिली जानकारी अनुसार शहर के ऋषिका नगर निवासी जिलानी को दोपहर करीब 3.30 बजे जिला अस्पताल लाया गया। यहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अस्पताल में मौजूद बैंक मैनेजर श्यामलाल सोलंकी ने बताया दोपहर करीब 2.30 बजे बैंक के तीन ग्राहक मुझसे मिलने आए थे।