20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खरगोन

भाजपा नेताओं से बहस के बाद बिगड़ी अकाउंटेंट की तबीयत, हार्ट अटैक से चली गई जान

MP News: मध्यप्रदेश के खरगोन जिले से बड़ा मामला सामने आया है। यहां पर भाजपा नेताओं के द्वारा अकाउंटेंट से बहस की गई थी। जिसके बाद अकाउंटेंट की अचानक तबियत बिगड़ गई और हार्ट अटैक से मौत हो गई।

2 min read
Google source verification

खरगोन

image

Himanshu Singh

Jan 20, 2026

MP News: मध्यप्रदेश के खरगोन जिले के बिस्टान में संचालित जिला सहकारी केंद्रिय बैंक शाखा में पदस्थ सहायक लेखापाल 62 वर्षीय अनिसुद्दीन जिलानी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। बैंक मैनेजर सहित परिजन ने आरोप लगाया है कि ऋण स्वीकृति को लेकर ग्राहकों से हुई बहस से सदमा लगने के बाद जिलानी की तबीयत बिगड़ी और अटैक से उनकी जान चली गई। बहस करने वालों में कुछ लोग भाजपा के नेता है। जिला अस्पताल में जिलानी को मृत घोषित किए जाने के बाद शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया।

जिला अस्पताल से मिली जानकारी अनुसार शहर के ऋषिका नगर निवासी जिलानी को दोपहर करीब 3.30 बजे जिला अस्पताल लाया गया। यहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अस्पताल में मौजूद बैंक मैनेजर श्यामलाल सोलंकी ने बताया दोपहर करीब 2.30 बजे बैंक के तीन ग्राहक मुझसे मिलने आए थे।

सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ घटनाक्रम

सोलंकी ने बताया वह एक माह से अवकाश पर थे, इस कारण ऋण स्वीकृति में देरी हुई थी, लेकिन वह जिलानी को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। जबकि मैंने 16 जनवरी को ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद फाइल स्वीकृत कर दी है। ऋण स्वीकृति को लेकर उन्होंने जिलानी को मेरे चैंबर में बुलवाया और ऋण फाइल स्वीकृति में देरी होने पर माफी मंगवाई। यह घटनाक्रम बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हुआ है। इसके कुछ देर बाद जिलानी को घबराहट हुई और वह बेहोश हो गए। तत्काल उन्हें चिकित्सक के पास ले गए, लेकिन उनकी बिगड़ती हालत देख जिला अस्पताल भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

6 महीने बाद होना थी सेवानिवृत्ति

जिलानी की बेटी खुशबू ने बताया पिता का स्वास्थ्य ठीक था। सुबह वह उन्हें बस स्टैंड पर छोडऩे के बाद बैंक गए थे। दोपहर करीब 2 बजे घर पर बात भी हुई थी, लेकिन बैंक में ग्राहकों के धमकाने का सदमा वे बर्दाश्त नहीं कर पाए। आगामी 6 माह बाद उनकी सेवानिवृत्ति होना थी। परिवार में दो बहनें है, पिता ही मुखिया थे। परिवार ने जिलानी को धमकाने वाले लोगों पर कार्रवाई की मांग की है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

20 Jan 2026 03:34 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khargone / भाजपा नेताओं से बहस के बाद बिगड़ी अकाउंटेंट की तबीयत, हार्ट अटैक से चली गई जान

बड़ी खबरें

View All

खरगोन

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

तेंदुए को पकडऩे के लिए पिंजरे में रखा मुर्गा, दूसरा जानवर खा गया.. तेंदुआ अब भी पकड़ से दूर

A chicken was placed in a cage to catch the leopard, but another animal ate it. The leopard remains elusive.
खरगोन

महिला की तपस्या : आटे में गंंूथ रहीं रोशनी ताकि निर्मल रहे नर्मदा…

A woman's penance: Light is kneaded into flour to keep the Narmada River clean.
खरगोन

एमपी में भ्रष्टाचार ‘आउट ऑफ कंट्रोल’, 10 लाख लेकर 50 हजार की मूर्ति लगाने वाला ब्लैक लिस्टेड

Tantya Mama Bheel Fibre Statue SCAM
खरगोन

महेश्वर : सुबह हजारों हाथों ने खींचा रथ, शाम को नर्मदा घाट पर हुुई काकड़ आरती

Maheshwar: Thousands of hands pulled the chariot in the morning, and the Kakad Aarti was performed at the Narmada Ghat in the evening.
खरगोन

अलर्ट : 105 जगह से हुई पानी की सैंपलिंग, 38 नमूने पीएचई लैब पहुंचाए

Alert: Water sampling done at 105 places, 38 samples sent to PHE lab
खरगोन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.