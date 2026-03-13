Viral Girl Monalisa Marriage: ‘मुझे बेइज्जत किया…’ मोनालिसा की शादी के बाद छलका पिता का दर्द

मोनालिसा की शादी (Viral Girl Monalisa Marriage) की खबरों ने अब स्थानीय स्तर पर नया विवाद खड़ा कर दिया है। नगरवासियों का कहना है कि जब मोनालिसा को देश-दुनिया में पहचान मिली तो पूरे शहर को उस पर गर्व था, लेकिन अब अचानक सामने आई शादी की खबरों ने लोगों को हैरान और आहत कर दिया है। भाजपा पार्षद प्रतिनिधि अवि महाजन का कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम में षड्‌यंत्र और लव जिहाद की साजिश की बू आती है। जिस लड़की ने 20 साल तक अपने माता-पिता और परिवार के साथ जीवन बिताया, वह अचानक छह महीने के भीतर सब कुछ छोड़कर कैसे चली गई, यह सवाल लोगों के मन में उठ रहा है।