कड़ी पहरेदारी के बीच हुई राज्य पात्रता परीक्षा, बाहर उतरवाए जूते-मोजे

खरगोन. परीक्षा के लिए एक घंटा पहले सुबह 11 बजे से ही परीक्षार्थी केंद्रों पर पहुंचने लगे। प्रवेश से पहले उन्हें कड़ी जांच से गुजरना पड़ा। जो परीक्षार्थी जूते-मोजे पहनकर आया उन्हें बाहर उतरवाया। यह परीक्षा सरकारी कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक पदों के लिए अनिवार्य है। कई परीक्षार्थी ऐसे भी थे जिनके छोटे बच्चे थे। उन्हें साथ आए परिजन ने तीन घंटे केंद्र के बाहर संभाला।

यह परीक्षा ऑफलाइन मोड में कराई गई। प्रत्येक केंद्र पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। पुलिसकर्मी तैनात किए गए। केंद्रों के मुख्य द्वार पर सघन जांच के बाद ही अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया । प्रवेश पत्र और वैध पहचान पत्र की जांच के साथ तलाशी ली, ताकि कोई भी अनुचित सामग्री केंद्र के भीतर न ले जाई जा सके। परीक्षा को नकलविहीन और पारदर्शी बनाने के लिए प्रत्येक केंद्र पर नियुक्त अधिकारियों ने समय.समय पर केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। केंद्र व्यवस्थापकों को नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए थे।