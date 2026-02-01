भांजे की शादी में पत्नी के साथ डांस करते वक्त गिरे मामा, लोग समझे डांस स्टेप लेकिन..

mp news: मध्यप्रदेश के खरगोन जिले से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां एक शादी के दौरान डांस करते वक्त दूल्हे के मामा की हार्ट अटैक से मौत हो गई। जिस वक्त मामा को हार्ट अटैक आया वो अपनी पत्नी के साथ स्टेज पर डांस कर रहे थे। डांस करते-करते जब वो अचानक गिरे तो पहले तो लोगों ने इसे डांस का स्टेप समझा लेकिन कुछ देर तक जब वो नहीं उठे तो उन्हें बेसुध देख रिश्तेदार अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, भांजे की शादी में मामा की मौत से शादी की खुशियां मातम में बदल गईं।