Border 2: चायवाला सनी देओल का जबरा फैन, हजारों रुपए खर्च कर दूसरो को दिखाता है फिल्म

विजय वर्मा प्रतिदिन नए बस स्टैंड पर चाय बेचते हैं, लेकिन सनी देओल के प्रति उनका रुझान सिर्फ पसंद तक सीमित नहीं है। इससे पहले वर्ष 2023 में गदर-2 की रिलीज के पहले दिन उन्होंने लगभग 38000 रुपए खर्च कर आसपास के लोगों को फिल्म दिखवाई थी। उस समय भी दर्शकों को रैली के रूप में थियेटर तक ले जाया गया था। विजय कहते हैं कि जब देशभक्ति पर आधारित फिल्मों में सनी देओल अभिनय करते हैं, तो दर्शकों में अपने आप जोश और जुनून भर जाता है। खासकर युवाओं में इसका खासा असर देखने को मिलता है। इसी भावना के चलते उन्होंने एक बार फिर अपने खर्चे पर लोगों को फिल्म दिखाने का निर्णय लिया।