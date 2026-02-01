खाने में तड़का देने वाले सावधान! अब सौंफ पर सीमेंट पोतकर बन रहा ‘जीरा’, ऐसे करें असली की पहचान

MP News: ग्वालियर के बहोड़ापुर थाना क्षेत्र में खाद्य पदार्थों में मिलावट का गंभीर मामला सामने आया है। सौंफ पर सीमेंट व रसायन का लेप लगाकर नकली जीरा (Fake Cumin) तैयार किया। इसे बाजार में बेचने की तैयारी थी। पुलिस ने जीरे में सीमेंट और रसायन मिलाकर नकली पैकेजिंग के जरिए बाजार में सप्लाई करने के आरोप में तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। नकली जीरे का खुलासा होने के बाद शनिवार को दाल बाजार व्यापार समिति ने व्यापारियों की बैठक बुलाई। बैठक में व्यापारियों को बताया गया कि इस तरह का जीरा न खरीदें और न बेचें। इसमें सावधानी बरती जाए।