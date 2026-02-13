सहारा चिटफंड कंपनी के 12 डायरेक्टर भगोड़ा घोषित, फोरम में जवाब के लिए नहीं हो रहे थे उपस्थित

दरअसल सहारा ने अंचल में चिटफंड का बड़ा कारोबार किया। सहारा की अलग-अलग क्रेडिट सोसायटियों ने धन दुगना करने का लालच दिया। लोगों ने पैसा निवेश किया। जब पॉलिसी पूरी हो गई तो पैसा नहीं लौटाया। लंबे इंतजार के बाद लोगों ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में केस दायर किए। फोरम ने 45 दिन में पैसा लौटाने का आदेश दिया, लेकिन निवेशकों को पैसा नहीं मिला। इसके बाद निवेशकों की ओर से अधिवक्ता सत्या शर्मा ने इजरा (वसूली के लिए) की कार्रवाई का केस लगाया। आयोग द्वारा डायरेक्टरों को बुलाया जा रहा था, लेकिन उपस्थित नहीं हो रहे थे। सिर्फ वकील मौजूद थे। वारंट भी जारी किया गया। अब डायरेक्टरों को भगोड़ा घोषित किया है। प्रशांत वर्मा, अरविंद उपाध्याय, प्रलय कुमार, बीरेंद्र कुमार, अंजूलता, सुधीर कुमार, पूजा शर्मा, संजय कुमार, डीके श्रीवास्तव, देवेंद्र कुमार को भगोड़ा घोषित किया गया है।