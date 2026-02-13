‘मुझे निर्देश मत दो, भाषा संभालकर बात करो’…सवाल पर भड़के प्रभारी मंत्री

MP News: ग्वालियर में प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट उस समय नाराज हो गए जब उनसे ग्वालियर की बदहाल सड़कों और अस्पताल व्यवस्था को लेकर सवाल पूछा गया। सवाल में यह भी कहा गया कि जब केंद्रीय मंत्री का दौरा होता है, तभी आप सक्रिय नजर आते है। इस पर मंत्री ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आप मुझे निर्देश नहीं दोगे, भाषा का सही इस्तेमाल करो। यह पूछने का अधिकार मैं किसी को नहीं देता हूं। मेरा लेखा-जोखा पार्टी और सरकार के पास है। मेरा सालभर का चार्ट उठा लो, फिर बात करना। प्रभारी मंत्री कितनी बार आता है, यह भी देख लेना। मंत्री की इस टिप्पणी के बाद माहौल कुछ देर के लिए गर्म हो गया।