डॉ. कुमार विश्वास का राम के विरोधियों पर तंज, बोले- राम पर शक नहीं करना..

डॉ. कुमार विश्वास ने इस दौरान भगवान राम के विरोधियों पर तंज कसते हुए कहा कि राम पर शक नहीं करना है, कोई संदेह नहीं करना है। जो भी यह बोले हमें चिंता नहीं करना चाहिए, और बुरा नहीं माने। यह मानो कि उनकी या तो आंख फूट गई है, या फूटने वाली है। प्रेम परिवार से होता है, इसलिए हमें अपने परिवार में भगवान श्रीराम की तरह प्रेम रखना चाहिए। प्रेम की गोद हल्की होती है तब परिवार टूटता है। राम कथा कहती है कि बड़ा भाई है तो छोटे भाई को पूरा सम्मान करना चाहिए, हर पल उनकी सेवा करना चाहिए। वहीं बड़े भाई को छोटे भाई से एक पिता की तरह प्रेम करना चाहिए, ऐसा करने से हर घर अयोध्य बन जाएगा।