फरवरी में सर्दी का ‘शॉर्ट सीजन’, 10 साल में पहली बार ऐसी स्थिति, तेज धूप से गेहूं पर खतरा

इस बार फरवरी में सर्दी का दौर अपेक्षाकृत कम समय का रहा। पिछले दस वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि आमतौर पर 10 फरवरी तक न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से नीचे और अधिकतम तापमान 25 डिग्री के आसपास बना रहता था। लेकिन इस बार पहले और दूसरे सप्ताह में ही सर्दी के तेवर नरम पड़ गए और धूप ने तेजी पकड़ ली। मौसम के अचानक बदले मिजाज ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। गेहूं की फसल इस समय दाने बनने की अवस्था में होती है, जिसमें हल्की ठंड फायदेमंद मानी जाती है। तेज धूप और बढ़ते तापमान से दाने सिकुडऩे और उत्पादन घटने की आशंका जताई जा रही है। वहीं दूसरी ओर 18 फरवरी को हल्के बादल छा सकते हैं, जिससे रात के तापमान में उछाल आएगा।