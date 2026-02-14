14 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

फरवरी में सर्दी का ‘शॉर्ट सीजन’, 10 साल में पहली बार ऐसी स्थिति, तेज धूप से गेहूं पर खतरा

इस बार फरवरी में सर्दी का दौर अपेक्षाकृत कम समय का रहा। पिछले दस वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि आमतौर पर 10 फरवरी तक न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से नीचे और अधिकतम तापमान 25 डिग्री के आसपास बना रहता था। लेकिन इस बार पहले और दूसरे सप्ताह में ही सर्दी के तेवर नरम [&hellip;]

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Balbir Rawat

Feb 14, 2026

इस बार फरवरी में सर्दी का दौर अपेक्षाकृत कम समय का रहा। पिछले दस वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि आमतौर पर 10 फरवरी तक न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से नीचे और अधिकतम तापमान 25 डिग्री के आसपास बना रहता था। लेकिन इस बार पहले और दूसरे सप्ताह में ही सर्दी के तेवर नरम पड़ गए और धूप ने तेजी पकड़ ली। मौसम के अचानक बदले मिजाज ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। गेहूं की फसल इस समय दाने बनने की अवस्था में होती है, जिसमें हल्की ठंड फायदेमंद मानी जाती है। तेज धूप और बढ़ते तापमान से दाने सिकुडऩे और उत्पादन घटने की आशंका जताई जा रही है। वहीं दूसरी ओर 18 फरवरी को हल्के बादल छा सकते हैं, जिससे रात के तापमान में उछाल आएगा।

जम्मू कश्मीर में लगातार पश्चिमी विक्षोभ आ रहे हैं। इन पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उत्तरी हवा स्थिर नहीं हो पाई है। पहले सप्ताह से राजस्थान की हवा चल गई। इससे दिन व रात का तापमान बढ़ गया। दिन में तेज धूप होने लगी है। अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जबकि तापमान फरवरी के अंत में पहुंचता है। समय से पहले सर्दी विदाई की ओर आ गई। इस बार होली 3 मार्च को जलेगी और 4 मार्च को रंग खिलेगा। होली के बाद तेजी से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा।

रिकॉर्ड तोड़ बारिश भी हुई, सर्दी का वैसा असर नहीं

जनवरी के अंत में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। फरवरी के पहले सप्ताह में जिले में ओलावृष्टि भी हुई। बारिश के कारण कोहरा भी छाया, लेेकिन कड़ाके की ठंडक नहीं थी। न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बना हुआ था।

- जनवरी के अंत में कश्मीर में भारी बर्फबारी भी हुई है, लेकिन इस बर्फबारी का असर अंचल के मौसम पर नहीं दिखा है। जेट स्ट्रीम हवा जल्द पूर्वोत्तर की ओर शिफ्ट हो गई।

पिछले 10 साल में फरवरी दर्ज सबसे न्यूनतम तापमान

वर्ष तारीख तापमान

2016 5 6.2

2017 11 7.0

2018 09 5.5

2019 10 5.3

2020 3 5.8

2021 1 5.6

2022 6 6.4

2023 2 7.4

2024 9 6.8

2025 6 8.0

एक्सपर्ट

- गेहूं की फसल के लिए दिन का तापमान 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए था, लेकिन इस बार जल्दी तापमान बढ़ गया। इससे गेहूं जल्द पकेगा, जिससे उत्पादन प्रभावित होगा। सरसों को छोड़ हर फसल के लिए चिंता की स्थिति है।

डॉ राज सिंह कुशवाह, कृषि वैज्ञानिक

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

14 Feb 2026 11:07 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / फरवरी में सर्दी का ‘शॉर्ट सीजन’, 10 साल में पहली बार ऐसी स्थिति, तेज धूप से गेहूं पर खतरा

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

अब क्षेत्रीय भाषाओं में भी समझ सकेंगे टैक्स के नियम : कम हुए सेक्शन, बढ़ा तालमेल

टैक्स बार ऐसोसिएशन ने किया आयकर अधिनियम 2025 पर कार्यक्रम
ग्वालियर

22 फीसदी बढ़ोतरी की आहट, 1000 फुट का प्लॉट 50 लाख पार, ईएमआइ का बोझ बढ़ेगा

ग्वालियर

मौत बनकर सडक़ों पर घूम रहे 25000 मवेशी, पांच साल में दस ने गवाई जान

25,000 cattle roaming the streets like death
ग्वालियर

मास्टर प्लान की सडक़े अटकीं, जनता पिसी-अतिक्रमण पर कार्रवाई नहीं, पीडब्ल्यूडी ने रोका काम

PWD stopped the road work
ग्वालियर

ग्वालियर में चोरी की दो वारदातें, सूना फ्लैट और चाय दुकान बने निशाना

चाय पीने आया चोर, मोबाइल चोरी कर खाते से उड़ाए 27 हजार
समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.