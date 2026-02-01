मौत बनकर सडक़ों पर घूम रहे 25000 मवेशी, पांच साल में दस ने गवाई जान

शहर की सडक़ों पर आवारा मवेशियों के बढ़ते आतंक से लोगों की जान तक जा रही है,उसके बाद भी निगम सख्त प्लान नहीं बना पा रहा है। यदि देखा जाए तो बीते पांच साल में दस लोगों की मौत इन मवेशी के कारण हो चुकी हैं और 300 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। जबकि मुरार,एबी रोड, मुरार-कुम्हरपुरा, लक्कडख़ाना पुल, राजमाता चौराहा,हजीरा, राममंदिर चौराहा,किलागेट,हजीरा की मुख्य सडक़ों, कॉलोनी, मोहल्ले में आवारा मवेशियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। यह संख्या 25 हजार से अधिक है और इससे जान का खतरा बना हुआ है। जबकि हर दिन इनको पकडऩे के लिए निगम की ओर से दो ट्रैक्टर-टॉली, दो एंबुलेंस पर 21 कर्मचारियों की डयूटी लगाई गई है। वाहनों में डीजल व कर्मचारियों की सैलरी के नाम पर लाखों रुपए हर महीने खर्च तक किए जा रहे हैं। वहीं मदाखलत का अमला हर दिन 30 से 40 मवेशी को पकडकऱ लाल टिपारा स्थित गोशाला भेजने का दावा कर रह है।