रेलवे के फरमान से टीटीई दुविधा में, टिकट जांचें या दवा बांटें

ग्वालियर. रेलवे के एक नए फरमान ने ट्रेनों में ड्यूटी करने वाले टिकट जांच कर्मचारियों (टीटीई) को उलझन में डाल दिया है। टिकट चेक करने के साथ अब उन्हें मेडिकल किट लेकर यात्रियों को दवा देने की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ रही है। समस्या यह है कि टीटीई डॉक्टर नहीं हैं, न ही उन्हें किसी तरह का चिकित्सकीय प्रशिक्षण दिया गया है। बावजूद इसके यात्रियों की छोटी-बड़ी बीमारियों पर अब उनसे ही दवा की मांग की जा रही है। रेलवे का उद्देश्य यात्रा के दौरान किसी यात्री के अस्वस्थ होने पर उसे तत्काल प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना था। यह व्यवस्था करीब आठ महीने पहले शुरू की गई, लेकिन अब इसके दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं। शिकायत होने पर टीटीई को ट्रेन से उतारकर अधिकारियों के सामने सवाल-जवाब तक झेलने पड़ रहे हैं।