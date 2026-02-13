13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

ग्वालियर में चोरी की दो वारदातें, सूना फ्लैट और चाय दुकान बने निशाना

ग्वालियर में चोरी की घटनाएं बढ़ीं, मल्टी के फ्लैट और चाय दुकान से लाखों की चोरी ग्वालियर। शहर में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। चोर अब कॉलोनियों के साथ-साथ मल्टी और दुकानों को भी निशाना बना रहे हैं। अलग-अलग क्षेत्रों में हुई दो वारदातों से नागरिकों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

ग्वालियर

image

Prashant Kumar Sharma

Feb 13, 2026

चाय पीने आया चोर, मोबाइल चोरी कर खाते से उड़ाए 27 हजार

चाय पीने आया चोर, मोबाइल चोरी कर खाते से उड़ाए 27 हजार

ग्वालियर में चोरी की घटनाएं बढ़ीं, मल्टी के फ्लैट और चाय दुकान से लाखों की चोरी

ग्वालियर। शहर में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। चोर अब कॉलोनियों के साथ-साथ मल्टी और दुकानों को भी निशाना बना रहे हैं। अलग-अलग क्षेत्रों में हुई दो वारदातों से नागरिकों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं।

शादी में गई महिला के सूने फ्लैट से लाखों की चोरी

महाराजपुरा क्षेत्र के टाइगर चौक के पास स्थित एक मल्टी में चोरों ने सूने फ्लैट का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दीनदयाल नगर निवासी रेनू नरवरिया 9 फरवरी को शादी समारोह में शामिल होने गई थीं और देर रात बहन के घर रुक गईं। इसी दौरान चोर फ्लैट में घुस गए।
अलमारी से मंगलसूत्र, सोने का हार, तीन अंगूठियां, झुमकियां, चांदी की करधौनी, बिछिया सहित अन्य सामान चोरी कर लिया गया। सुबह लौटने पर घटना का खुलासा हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

चाय पीने आया चोर, मोबाइल चोरी कर खाते से उड़ाए 27 हजार

डिजिटल भुगतान से जुड़ी एक और चौंकाने वाली घटना में विकास नगर स्थित चाय गुमटी पर ग्राहक बनकर आए चोर ने दुकानदार का मोबाइल चुरा लिया। दुकानदार दिनेश कुशवाह और उनका साला दीपक दुकान पर मौजूद थे।
आरोपी ने फोन-पे का पिन देखकर मोबाइल चोरी किया और कुछ ही देर में 12 ट्रांजेक्शन कर खाते से 27 हजार रुपए निकाल लिए। मोबाइल की सिम दोबारा निकलवाने पर बैंक से आए मैसेज से ठगी का पता चला। पीड़ित ने पड़ाव थाने में शिकायत दर्ज कराई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

13 Feb 2026 06:04 pm

Hindi News / News Bulletin / ग्वालियर में चोरी की दो वारदातें, सूना फ्लैट और चाय दुकान बने निशाना

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

राजस्थान: दो साल में TET पास नहीं की तो जाएगी नौकरी, न प्रमोशन मिलेगा और न वेतन वृद्धि

Rajasthan Teacher TET
राजसमंद

चरेगांव में वन समितियों की वालीबॉल प्रतियोगिता आठ वन समितियों की टीमों ने लिया हिस्सा वन सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा एवं पौध रोपण का दिया गया संदेश

चरेगांव में वन समितियों की वालीबॉल प्रतियोगिता आठ वन समितियों की टीमों ने लिया हिस्सा वन सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा एवं पौध रोपण का दिया गया संदेश
बालाघाट

एमपी के इस शहर से ट्रेनों को वापस मोड़ने की मजबूरी खत्म करेगा 189 करोड़ का प्रोजेक्ट

Bypass project will end the compulsion of trains to turn back in Ujjain
भोपाल

Karauli: पीएम किसान योजना में वसूली पड़ी महंगी, एसडीएम के निर्देश पर ई-मित्र संचालक ब्लैकलिस्ट

PM Kisan Yojana
करौली

छोटी घोंदी के शौचालय का दरवाजा टूटा, बाहर से लाना पड़ता है पानी

छोटी घोंदी के शौचालय का दरवाजा टूटा, बाहर से लाना पड़ता है पानी
बालाघाट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.