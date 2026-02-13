ग्वालियर में चोरी की दो वारदातें, सूना फ्लैट और चाय दुकान बने निशाना

महाराजपुरा क्षेत्र के टाइगर चौक के पास स्थित एक मल्टी में चोरों ने सूने फ्लैट का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दीनदयाल नगर निवासी रेनू नरवरिया 9 फरवरी को शादी समारोह में शामिल होने गई थीं और देर रात बहन के घर रुक गईं। इसी दौरान चोर फ्लैट में घुस गए।

अलमारी से मंगलसूत्र, सोने का हार, तीन अंगूठियां, झुमकियां, चांदी की करधौनी, बिछिया सहित अन्य सामान चोरी कर लिया गया। सुबह लौटने पर घटना का खुलासा हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।