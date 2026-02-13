आंगनवाड़ी सहायिका भर्ती: 30 साल से अधिक अविवाहित महिला को मिलेंगे ’10 बोनस अंक’

न्यायमूर्ति आशीष श्रोती की एकलपीठ ने यह आदेश पारित किया। मामला वार्ड क्रमांक 13, आंगनवाड़ी केंद्र 13/2, हाउसिंग कॉलोनी भिंड में आंगनवाड़ी सहायिका पद की नियुक्ति से जुड़ा था। विज्ञापन 11 अगस्त 2020 को जारी हुआ था। प्रारंभिक मेरिट सूची में याचिकाकर्ता छठवें स्थान पर थी। बाद में शीर्ष पर रही उम्मीदवार को अपात्र घोषित कर दिया गया, लेकिन याचिकाकर्ता को 30 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिला होने के बावजूद 10 अतिरिक्त अंक नहीं दिए गए। कलेक्टर ने 1 जनवरी 2020 को कट-ऑफ तिथि मानते हुए यह लाभ देने से इंकार किया।