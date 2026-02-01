भाजपा फॉर विकसित केरलम: जनसंघ काल से केरल में विचार के लिए संघर्षरत हैं कार्यकर्ता: तोमर

कुशाभाऊ ठाकरे और ओ. राजगोपाल के विचारों से सीख लें कार्यकर्ता

विधानसभा अध्यक्ष तोमर ने संवाद के दौरान कहा, पार्टी का गौरवशाली इतिहास रहा है। सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी के पितृपुरुष कुशाभाऊ ठाकरे और ओ. राजगोपाल के जीवन व विचारों का अध्ययन कर उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने बताया, भाजपा संगठन किस प्रकार कार्य करता है और एक जनप्रतिनिधि को राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ समाज व देश के लिए कैसे कार्य करना चाहिए। तोमर ने ग्वालियर नगर निगम के प्रशासनिक अनुभव, भाजपा संगठन की कार्यप्रणाली तथा राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी भी साझा की। साथ ही मध्यप्रदेश की समृद्ध और गौरवशाली ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से प्रतिनिधियों को अवगत कराया। उन्होंने कहा, कार्यकर्ताओं के सतत संघर्ष से केरल में भाजपा की स्थिति और सुदृढ़ होगी।