MP में आवारा सांड का तांडव, मासूम को सींग से उठाकर पटका, फिर घसीटा, देखें वीडियो

आवारा मवेशी अब जानलेवा खतरा बन चुके हैं। आंकड़े डराने वाले हैं। बीते पांच साल में 10 लोगों की मौत और 300 से अधिक घायल हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद नगर निगम कोई सख्त और स्थायी योजना लागू नहीं कर पा रहा है। शहर में आवारा मवेशियों की संख्या 25 हजार से अधिक बताई जा रही है। मुरार, एबी रोड, मुरार–कुम्हरपुरा, लक्कड़ख़ाना पुल, राजमाता चौराहा, हजीरा, राम मंदिर चौराहा, किला गेट सहित मुख्य सड़कों, कॉलोनियों और मोहल्लों में मवेशियों का जमावड़ा रोज़ की समस्या बन गया है।