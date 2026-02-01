MP के युवक को मिला ‘अमेरिका गॉट टैलेंट’ का बुलावा, लेकिन यूएस दूतावास ने ठुकराया वीज़ा

US Visa 214b rule: भारत की माटी का एक और हुनर सरकारी कागजों और आर्थिक हैसियत की भेंट चढ़ गया। ग्रामीण अंचल से निकलकर अपनी कला के दम पर दुनिया के सबसे बड़े मंच 'अमेरिका गॉट टैलेंट (America Got Talent) तक पहुंचने का सपना देखने वाले कलाकार बद्री प्रसाद विश्वकर्मा (Badri Prasad Vishwakarma) निवासी बटियागढ़ जिला दमोह को अमरीकी दूतावास ने वीज़ा देने से इनकार कर दिया है। विडंबना देखिए कि जिस कलाकार की प्रतिभा का लोहा खुद अमरीकी प्रोडक्शन हाउस मान चुका था, उसे आर्थिक व सामाजिक रूप से कमजोर मानकर सरहदों के पार जाने से रोक दिया गया। (MP News)