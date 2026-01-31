MP में यहां बनेगी दो लिंक रोड, 5 बड़े नेशनल एक्सप्रेसवे से बढ़ेगी कनेक्टिविटी

साल 2026 में ये नेटवर्क बनकर तैयार होने की उम्मीद की जा रही है। नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्सप्रेस वे पर काम कर रहा है, जबकि शहर से इन्हें जोड़ने लिंक रोड का काम एमपीआरडीसी करेगा। कोटा भोपाल सागर एक्सप्रेस वे व सागर- रायसेन से गुजरने वाला नर्मदा पथ एक्सप्रेस वे को लिंक रोड से जोड़ा जाएगा। ये करीब 20 किमी की सड़कें रहेंगी। अगले पांच माह में लिंक रोड को लेकर रूपरेखा तय होगी। एक साल में लिंक रोड का काम शुरू हो जाएगा। 20 किमी लंबाई तक रहेगी। (MP News)