भोपाल के हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में सीरियल बम ब्लास्ट करने की धमकी, लगातार तीसरे दिन मचा हड़कंप

Bhopal- मध्यप्रदेश की राजधानी में बड़े संस्थानों को बम से उड़ा देने की धमकी देने का सिलसिला लगातार जारी है। अब भोपाल के हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में सीरियल बम ब्लास्ट करने की धमकी दी गई है। इस संबंध में मेल किया गया है जिसमें कहा गया कि कॉलेज कैंपस में 21 बम रखे हैं। जौहर की नमाज के बाद सीरियल बम ब्लास्ट किए जाएंगे। जेके मेडिकल यूनिवर्सिटी, जेके हॉस्पिटल, एलएनसीटी यूनिवर्सिटी तथा एलएन मेडिकल कॉलेज को बम ब्लास्ट कर उड़ाने का मेल किया गया है। इससे हड़कंप की स्थिति बन गई है। पुलिस के साथ वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। भोपाल पुलिस कॉलेज कैंपस की तलाशी में जुटी है।