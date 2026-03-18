कलेक्टर गाइडलाइन: अब ‘घर की रजिस्ट्री’ कराना होगा महंगा, 80% तक बढ़ेंगे रेट

House Registration: एमपी के भोपाल शहर में रजिस्ट्री की कीमतों ने आमजन की चिंता बढ़ा रखी है। बीते पांच साल में ही देखें तो 340 क्षेत्रों में 80 फीसदी तक की वृद्धि हुई। 2009 से अब तक पंद्रह साल के दौरान रजिस्ट्री की कीमतों में 200 फीसदी से अधिक औसत दर वृद्धि देखी गई। जिले में एक अप्रेल से नई कलेक्टर गाइडलाइन लागू होनी है। जिले के जनप्रतिनिधि गाइडलाइन को बढ़ाने की बजाय घटाने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन राजस्व बढ़ाने के लक्ष्य से इस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा।