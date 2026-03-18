एमपी में गरज-चमक के साथ बारिश की चेतावनी, 40 कि.मी की स्पीड से चलेंगी तेज हवाएं

मौसम विभाग के अनुसार, 17 मार्च से सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर 21 मार्च तक बने रहने की संभावना है। पहले इसका प्रभाव पश्चिमी हिस्सों में दिखाई देगा, फिर मध्य में और सबसे आखिर में पश्चिमी विक्षोभ का असर पूर्वी जिलों में देखने को मिलेगा, जिसके प्रभाव से संबंधित क्षेत्रों में बारिश का क्रम देखने को मिलेगा। इसी के साथ संबंधित क्षेत्रों में 35 से 40 किलो मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलने की संभावना है।