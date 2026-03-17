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छतरपुर

घर में घुसे चोर नकदी-जेवर के साथ भरा गैस सिलेंडर भी ले गए, पीड़ित बोले- दिनभर मशक्कत कर लाए थे

MP News : सूने घर में चोरी की सनसनीखेज वारदात। जेवर और नकदी के साथ भरा हुआ सिलेंडर भी ले गए चोर। पीड़ित परिवार ने कहा- कड़ी मशक्कत से पूरे दिन इलाज कराने ग्वालियर गया था परिवार।

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छतरपुर

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Mohammad Faiz Mubarak

Mar 17, 2026

MP News

सूने घर में लाखों की चोरी (Photo Source- Input)

MP News : मध्य प्रदेश के छतरपुर शहर के वार्ड नंबर 17 स्थित बुंदेला बब्बा कॉलोनी में चोरी का एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है। दरअसल, यहां चोरों ने एक सूने मकान को अपना निशाना बनाया। वारदात को उस समय अंजाम दिया गया, जब पीड़ित अपनी पत्नी के इलाज के लिए ग्वालियर गया हुआ था। इसका फायदा उठाकर अज्ञात चोरों ने घर के ताले तोड़कर नकदी, जेवर और राशन सहित रसोई का भरा हुआ गैस सिलेंडर तक चुरा लिया। बताया जा रहा है कि, जो सिलेंडर चोरी गया है, उसे पीड़ित दिनभर की मशक्कत के बाद लाने में सफल हो सका था।

जानकारी के अनुसार, कॉलोनी निवासी हरनाम सिंह यादव 13 मार्च की शाम करीब 6 बजे अपनी पत्नी के उपचार के लिए ग्वालियर रवाना हुए थे। रविवार को जब परिवार वापस लौटा, तो घर के मुख्य दरवाजे का ताला टूटा मिला। अंदर जाने पर पूरा सामान बिखरा हुआ था और कीमती वस्तुएं गायब थीं।

राशन तक नहीं छोड़ा

पीड़ित हरनाम सिंह ने बताया कि चोरों ने घर से सोने-चांदी के जेवर, जिसमें 10 तोला चांदी की अठन्नी, मंगलसूत्र, पायल, चुन्नी और अंगूठी शामिल हैं, पर हाथ साफ कर दिया। इसके अलावा अलमारी में रखे 30 हजार रुपए नकद भी चोरी हो गए। चोरों की हिमाकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वे रसोई में रखा भरा हुआ एलपीजी गैस सिलेंडर, साइकिल, प्रेस, दो चश्मे और घर में रखा राशन (5 किलो चावल, 5 किलो मूंग दाल, 5 किलो अरहर दाल, 5 किलो रिफाइंड तेल और 3 किलो निरमा) भी चोरी करके ले गए।

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Published on:

17 Mar 2026 09:21 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / घर में घुसे चोर नकदी-जेवर के साथ भरा गैस सिलेंडर भी ले गए, पीड़ित बोले- दिनभर मशक्कत कर लाए थे

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