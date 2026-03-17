घर में घुसे चोर नकदी-जेवर के साथ भरा गैस सिलेंडर भी ले गए, पीड़ित बोले- दिनभर मशक्कत कर लाए थे

MP News : मध्य प्रदेश के छतरपुर शहर के वार्ड नंबर 17 स्थित बुंदेला बब्बा कॉलोनी में चोरी का एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है। दरअसल, यहां चोरों ने एक सूने मकान को अपना निशाना बनाया। वारदात को उस समय अंजाम दिया गया, जब पीड़ित अपनी पत्नी के इलाज के लिए ग्वालियर गया हुआ था। इसका फायदा उठाकर अज्ञात चोरों ने घर के ताले तोड़कर नकदी, जेवर और राशन सहित रसोई का भरा हुआ गैस सिलेंडर तक चुरा लिया। बताया जा रहा है कि, जो सिलेंडर चोरी गया है, उसे पीड़ित दिनभर की मशक्कत के बाद लाने में सफल हो सका था।