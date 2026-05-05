एमपी में नेशनल हाईवे पर 747 किमी लंबाई में लगेगा जाम, ट्वीट से खलबली

MP Congress- एमपी में गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी चल रही है। इसमें कई अव्यवस्थाओं की बात सामने आ रही है। कांग्रेस भी गेहूं खरीदी में व्यापक गड़बड़ी के आरोप लगा रही है। इसके विरोध में 7 मई को प्रदेश में चक्काजाम आंदोलन का ऐलान भी किया गया है। कांग्रेस का कहना है कि इस दिन प्रदेश में 747 किमी क्षेत्र में हाईवे जाम किया जाएगा। इस संबंध में कांग्रेस नेता लगातार ट्वीट कर रहे हैं जिससे आमजन यात्रा को लेकर परेशान भी हो रहे हैं। इधर मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में भी गेहूं खरीदी पर चर्चा हुई। सीएम मोहन यादव ने बताया कि प्रदेशभर में गेहूं की खरीदी की जा रही है। सीएम के मुताबिक प्रदेशभर में अभी तक 41 लाख मीट्रिक टन गेंहू उपार्जित किया जा चुका है। खरीदे गए गेहूं का 6520 करोड़ का भुगतान भी किसानों को किया जा चुका है। 14 लाख 70 हजार किसानों की बुकिंग हुई है।