एमपी में दलहनों के लिए 2442 करोड़ का प्रावधान, किसानों के लिए सरकार का बड़ा फैसला

MP Cabinet- एमपी कैबिनेट की मंगलवार को अहम बैठक हुई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। मंत्री चेतन कश्यप ने इनकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया। इसके अंतर्गत दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन के लिए 2442 करोड़ रुपए के प्रावधान को मंजूरी दी। कैबिनेट में मप्र व्यापार कल्याण बोर्ड के गठन को भी मंजूरी दी गई। राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की तर्ज पर बनने वाले इस बोर्ड में 8 विभाग और अशासकीय सदस्य शामिल होंगे जिसके अध्यक्ष सीएम डॉ. मोहन यादव होंगे। लोक निर्माण विभाग की सड़कों और पुलों के साथ ही ग्रामीण सड़कों तथा अन्य जिला मार्गों के निर्माण और उन्नयन को भी मंजूरी दी गई।