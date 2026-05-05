केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सीएम मोहन यादव की जुगलबंदी ने एमपी को दिलाई बड़ी सौगात

BRICS- एमपी की व्यवसायिक राजधानी इंदौर को बड़ी सौगात मिली है। यहां ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक से पहले मंत्रि-परिषद को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इंदौर में ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों का सम्मेलन 9 जून से 13 जून तक होगा। सीएम मोहन यादव ने इस आयोजन को प्रदेश के लिए गर्व का विषय करार दिया। खास बात यह है कि इंदौर में इस बड़े अंतराष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) की अहम भूमिका है। ब्रिक्स देशों के सम्मेलन के लिए उन्होंने न केवल इंदौर का नाम सुझाया बल्कि सीएम मोहन यादव को भी इसकी जानकारी दी। इसके बाद दोनों नेताओं की जुगलबंदी ने अपना असर दिखाया और इस अहम इंटरनेशनल मीटिंग के लिए इंदौर को चुन लिया गया।