एमपी में संभावित विस्तार से पहले सीएम मोहन यादव ने मंत्रियों को किया तलब, बढ़ी परेशानी

बता दें कि राज्य की मोहन यादव सरकार 13 मई को अपने कार्यकाल के ढाई साल पूरे कर रही है। प्रदेश में मंत्रि-मंडल मेें विस्तार भी संभावित है। ऐसे में सीएम मोहन यादव द्वारा समीक्षा बैठक बुलाने से कई मंत्रियों की परेशानी बढ़ गई है। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों की समीक्षा बैठक की डेडलाइन भी तय कर दी हैं। खास बात यह है कि मंत्रियों के साथ ही विभागों के एसीएस, पीएस और सचिवों की भी कड़ी परीक्षा होगी। हालांकि अच्छे प्रदर्शन पर सभी के अंक बढ़ना भी तय है।