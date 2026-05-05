एमपी के लकड़ी के ठप्पों वाले कपड़ों की धूम, यूरोप के सबसे प्रतिष्ठित मेले ‘फ़ोयर डे पेरिस’ में छाए

Bagh Print- एमपी के कपड़े विदेशों में भी छा रहे हैं। यूरोप के सबसे प्रतिष्ठित मेले 'फ़ोयर डे पेरिस' में प्रदेश के विशेष प्रिंट के कपड़ों का खासा आकर्षण है। ये कपड़े 'बाग प्रिंट' के हैं जोकि मध्यप्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक और हस्तशिल्प विरासत का नायाब नमूना है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में इस प्रिंट के कपड़ों ने सफलता के नए आयाम स्थापित किए हैं। प्रदेश की पारंपरिक कलाओं को वैश्विक बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में यह एक प्रभावी कदम साबित हो रहा है। इस अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि में प्रदेश की विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) अमृत राज की दूरदर्शिता और विशेष प्रयासों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनके मार्गदर्शन में हस्तशिल्पियों को वैश्विक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से एक सुदृढ़ कार्ययोजना तैयार की गई है जिससे मध्य प्रदेश की कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है।