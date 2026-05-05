5 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी के लकड़ी के ठप्पों वाले कपड़ों की धूम, यूरोप के सबसे प्रतिष्ठित मेले ‘फ़ोयर डे पेरिस’ में छाए

Bagh Print- पेरिस में बिखरी मध्यप्रदेश के बाग प्रिंट की आभा, विकास आयुक्त अमृत राज के प्रयासों से मिली वैश्विक पहचान

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

May 05, 2026

MP's Wood-Block Printed Textiles Create a Sensation in Europe

MP's Wood-Block Printed Textiles Create a Sensation in Europe

Bagh Print- एमपी के कपड़े विदेशों में भी छा रहे हैं। यूरोप के सबसे प्रतिष्ठित मेले 'फ़ोयर डे पेरिस' में प्रदेश के विशेष प्रिंट के कपड़ों का खासा आकर्षण है। ये कपड़े 'बाग प्रिंट' के हैं जोकि मध्यप्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक और हस्तशिल्प विरासत का नायाब नमूना है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में इस प्रिंट के कपड़ों ने सफलता के नए आयाम स्थापित किए हैं। प्रदेश की पारंपरिक कलाओं को वैश्विक बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में यह एक प्रभावी कदम साबित हो रहा है। इस अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि में प्रदेश की विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) अमृत राज की दूरदर्शिता और विशेष प्रयासों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनके मार्गदर्शन में हस्तशिल्पियों को वैश्विक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से एक सुदृढ़ कार्ययोजना तैयार की गई है जिससे मध्य प्रदेश की कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है।

पेरिस में आयोजित 'फ़ोयर डे पेरिस' यूरोप के सबसे प्रतिष्ठित मेले में शुमार है। यहां एमपी का बाग प्रिंट सभी को लुभा रहा है। पेरिसर के मेले में नेशनल अवार्डी शिल्पकार मोहम्मद बिलाल खत्री इसका लाइव डेमोंस्ट्रेशन दे रहे हैं। भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा इन्हें चयनित किया गया है।

बाग प्रिंट में प्राकृतिक रंगों और लकड़ी के ठप्पों के माध्यम से कपड़े पर कलाकृतियां उकेरी जाती हैं। विख्यात शिल्पकार बिलाल खत्री जब कपड़ों पर खुद लकड़ी के ठप्पे लगाकर बताते हैं तो लोग हैरत भरी निगाहों से देखते रह जाते हैं। बाग प्रिंट की यह कला 'फ़ोयर डे पेरिस' में आ रहे तमाम अंतरराष्ट्रीय दर्शकों और विशेषज्ञों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।

भारतीय संस्कृति का अनमोल हिस्सा बताते हुए मध्यप्रदेश के शिल्पकारों के समर्पण की प्रशंसा की

भारतीय दूतावास की थर्ड सेक्रेटरी वर्धा खान और प्रथम सचिव माधव आर. सल्फुले ने मेले में भारतीय पवेलियन का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने स्वयं ब्लॉक प्रिंटिंग का अनुभव लिया। भारतीय दूतावास की थर्ड सेक्रेटरी वर्धा खान और प्रथम सचिव माधव आर. सल्फुले ने बिलाल खत्री के कौशल की भी सराहना की। दोनों अधिकारियों ने इसे भारतीय संस्कृति का अनमोल हिस्सा बताते हुए मध्यप्रदेश के शिल्पकारों के समर्पण की प्रशंसा की।

स्थानीय शिल्पकारों को आधुनिक वैश्विक मांग के अनुरूप तकनीकी सहयोग और विपणन के भी खासे अवसर

राज्य के हस्तशिल्प विभाग ने बाग प्रिंट जैसी दुर्लभ कला का पुनरुद्धार करने में अहम भूमिका निभाई। विकास आयुक्त अमृत राज के प्रयासों से स्थानीय शिल्पकारों को आधुनिक वैश्विक मांग के अनुरूप तकनीकी सहयोग और विपणन के भी खासे अवसर प्राप्त हो रहे हैं।

ये भी पढ़ें

मैं आज नेता नहीं… केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया भावुक ट्वीट
समाचार
Shivraj singh chouhan

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

05 May 2026 05:10 pm

Published on:

05 May 2026 05:09 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी के लकड़ी के ठप्पों वाले कपड़ों की धूम, यूरोप के सबसे प्रतिष्ठित मेले ‘फ़ोयर डे पेरिस’ में छाए

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में नेशनल हाईवे पर 747 किमी लंबाई में लगेगा जाम, ट्वीट से खलबली

chakkajaam
भोपाल

एमपी में दलहनों के लिए 2442 करोड़ का प्रावधान, किसानों के लिए सरकार का बड़ा फैसला

Provision of ₹2442 Crore for Pulses in the MP Cabinet
भोपाल

एमपी के दो दिग्गज भाजपा नेताओं को दक्षिण भारत में झटका, केरल और तमिलनाडू में हारे चुनाव

Assembly Elections 2026
भोपाल

इस दिन ‘लाड़ली बहनों’ के खाते में आएंगे 1500 रुपए, 36वीं किस्त का इंतजार खत्म !

Ladli Behna Yojana
भोपाल

10वीं-11वीं कक्षा के स्टूडेंट्स के लिए बदलें नियम, अब ‘विषय’ की पाबंदी खत्म

10th and 11th Grade Students
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.