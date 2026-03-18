MP के राज्यपाल के प्लेन में आई खराबी, खतरे का अलार्म बजते ही करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग

वहीं हाल ही में 28 जनवरी 2026 को बरामती प्लेन क्रैश 2026 में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार सहित 5 लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक, लैंडिंग के दौरान खराब विजिबिलिटी के बीच विमान नियंत्रण खो बैठा और रनवे के पास गिरकर आग की चपेट में आ गया। विशेषज्ञ मानते हैं कि टेकऑफ और लैंडिंग के समय छोटी सी चूक भी बड़े हादसे में बदल सकती है। ऐसे में भोपाल की इस घटना में समय रहते लिया गया फैसला एक बड़े खतरे को टालने में अहम साबित हुआ। (MP News)