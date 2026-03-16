सरकारी नौकरी का बड़ा मौका: MPPSC में 130 पदों पर भर्ती, इस दिन से भरे जाएंगे फॉर्म

पशुपालन और डेयरी विभाग के लिए आयोग ने सहायक संचालक, पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ व पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इस बार 80 पदों पर भर्ती की जाएगी, जो पिछले साल से करीब 50 प्रतिशत कम हैं। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 2 अप्रैल से शुरू होंगे और 1 मई तक आवेदन किए जा सकेंगे। इसके बाद भी आवेदन का मौका दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए विलंब शुल्क देना होगा। श्रेणीवार पदों की बात करें तो 22 पद सामान्य वर्ग, 13 अनुसूचित जाति, 16 अनुसूचित जनजाति, 21 अन्य पिछड़ा वर्ग और 8 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित किए हैं। पशुपालन विभाग के पदों के लिए भर्ती परीक्षा 2 अगस्त को आयोजित की जाएगी। परीक्षा प्रदेश के प्रमुख शहरों में ऑफलाइन माध्यम से होगी। (MP News)