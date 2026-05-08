फली एस. नरीमन मूट कोर्ट टूर्नामेंट हुआ रोमांचक, फाइनल में प्रयागराज और भोपाल का मुकाबला

प्रतियोगिता के दूसरे दिन प्रातः चार क्वार्टर फाइनल मुकाबले आयोजित किए गए, जिसके बाद दो सेमीफाइनल मुकाबले संपन्न हुए। प्रथम सेमीफाइनल के निर्णायक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भोपाल के सचिव न्यायाधीश सुनीत अग्रवाल एवं वरिष्ठ अधिवक्ता शुभम उपाध्याय (द लॉ टेल्स) रहे, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में अधिवक्ता डॉ. दिशा चतुर्वेदी (लेक्स मेरिटा) एवं अधिवक्ता शिखा छिब्बर रहीं। इस अवसर पर जिला विधायक विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव न्यायाधीश सुनीत अग्रवाल ने कहा कि मूट न्यायालय प्रतियोगिताओं का महत्व विधि छात्रों के व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए अत्यंत आवश्यक है। महाविद्यालयों को छात्रों को केवल शैक्षणिक ज्ञान ही नहीं बल्कि व्यवहारिक न्यायिक अनुभव भी प्रदान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताओं से छात्र न्यायालय का वास्तविक वातावरण समझना प्रारंभ कर देते हैं।