MP के हरदा में बनेगी ’53 नई सड़कें’, सफर होगा आसान, इस दिन खुलेगा टेंडर

शहर के 35 वार्डों में को जोड़ने वाली मुख्य सड़कें और वार्ड की गलियों को मिलाकर 53 सड़कों को नपा ने बनाने के लिए सर्वे कर चिन्हित किया था। डामरीकृत इन सड़कों का निर्माण 5 करोड़ 30 लाख रुपए से किया जाएगा। सड़कों में बस स्टैंड जाने वाला रोड, घंटाघर से लेकर जैसानी चौक तक, अंबेडकर चौराहा से अस्पताल चौक तक सहित शहर की अन्य मुख्य सड़कें शामिल हैं। वर्तमान में इन सड़कों की हालत जर्जर हो गई हैं। जिस पर लोगों को पैदल चलने में भी दिक्कतें हो रही हैं। लंबे समय से नागरिकों द्वारा नपा से सड़कों का निर्माण कराने की मांग की जा रही थी। इसी क्रम में नपा ने शासन को भेजे गए 53 सड़कों प्रस्ताव में से शासन ने 24 सड़कों को बनाने की मंजूरी दे दी है। यह सड़कें 2 करोड़ 70 रुपए की लागत से बनाई जाएंगी। सड़कों के निर्माण करने के लिए एजेंसियों की टेंडर प्रक्रिया पूर्ण भी कर दी है। 20 मई को टेंडर खुलने के बाद निर्माण एजेंसी तय हो जाएगी।