फरवरी में खत्म होगा ‘आउटसोर्स कर्मचारियों’ का ठेका, मिलेगा ओवरटाइम का पैसा…!

सोनी ने कहा कि कर्मचारियों को माह में 4 छुटटी मिल रही है, लेकिन ठेकेदार उसके एवज में डबल डयूटी कराता है। ओवरटाइम काम कराने का भुगतान अलग से नहीं किया जा रहा है। कई लोगों को अवकाश अवधि का वेतन काटकर दिया जाता है। वार्डों में कर्मचारी कम होने से दो-दो वार्डों का काम कराया जा रहा है। यह उनका शोषण है। संगठन ने कहा कि फरवरी माह में ठेका खत्म हो रहा है, उससे पहले सभी का पूरा हिसाब कराया जाए। जिससे उनका आर्थिक शोषण न हो। कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने उचित कार्रवाई का विश्वास दिलाया।