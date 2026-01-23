23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

हरदा

RSS के कार्यक्रम में शामिल होकर बुरे फंसे कांग्रेस विधायक, आला कमान ने मांगा जवाब

Congress MLA : टिमरनी विधानसभा के रहटगांव में आरएसएस का हिंदू कार्यक्रम हुआ, जिसमें कांग्रेस विधायक अभिजीत शाह शामिल हुए थे, लेकिन उनका शामिल होना उन्हीं के लिए गले की फांस बन गया है। मामले में AICC ने उनसे जवाब मांगा है।

हरदा

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jan 23, 2026

Congress MLA

RSS के कार्यक्रम में शामिल होकर बुरे फंसे कांग्रेस विधायक (Photo Source- Patrika)

Congress MLA : मध्य प्रदेश के हरदा जिले की टिमरनी सीट से कांग्रेस विधायक अभिजीत शाह का आरएसएस के हिंदू कार्यक्रम में शामिल होना उनके लिए अब बड़ी राजनीतिक मुसीबत बन गया है। बताया जा रहा है कि, मामले पर अब सीधे तौर पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी एआईसीसी तक ने संज्ञान ले लिया है, जिसके चलते पार्टी ने विधायक शाह से इस पूरे घटनाक्रम पर जवाब मांगा है।

मध्य प्रदेश कांग्रेस ने प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी को मामले की पूरी रिपोर्ट सौंप दी है। साथ ही विधायक से इस संबंध में जवाब मांगा है। बता दें कि, अभिजीत शाह हरदा जिले के टिमरनी से विधायक हैं।

बढ़ता जा रहा विवाद

बीते दिनों टिमरनी विधानसभा के रहटगांव तहसील मुख्यालय पर आरएसएस का कार्यक्रम हुआ था। उस कार्यक्रम में कांग्रेस विधायक अभिजीत शाह शामिल हुए थे। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद उनके ऐसा करने पर सबसे पहले हरदा जिले के कांग्रेस नेताओं ने आपत्ति जताई थी, तभी से ये मामला प्रदेश कांग्रेस की गंभीर चर्चा में जुड़ गया है। अब इस मामले में आलाकमान भी जुड़ गई है। देखना दिलचस्प होगा कि, इसपर टिमरनी विधायक की ओर से क्या प्रतिक्रिया दी जाती है।

23 Jan 2026 07:20 am

