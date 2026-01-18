MP में ‘कलेक्टर’ से मिलने के लिए 9 किमी पैदल चले 300 छात्र, बीच सड़क पर बैठकर ‘अफसर’ ने सुनी पीड़ा

शनिवार को बच्चों ने कलेक्टर सहित जिला शिक्षा अधिकारी और एकलव्य प्राचार्य को खूब खरी खोटी सुनाई। बच्चों ने कहा यहां के भोजन, पानी में कई बार इल्लियां निकली हैं और इसकी शिकायत प्राचार्य सहित कलेक्टर जैन को भी पहले कर चुके हैं बावजूद इसके कोई निराकरण नहीं हो पाया है इन शिकायतों का स्पष्ट उल्लेख कई वीडियो फुटेज में भी उपलब्ध है।

हालांकि, बाद में कलेक्टर के आश्वासन और प्राचार्य पर कार्रवाई के बाद बच्चे वापस लौटे। सुबह लगभग 7 बजे कलेक्टर हरदा से - सोडलपुर फोरलेन ब्रिज के पास रोककर समझाने की बड़ी कोशिश की इस दौरान टिमरनी विधायक अभिजीत शाह भी मौके पर पहुंचे। कलेक्टर इससे पहले बच्चों को बस से वापस भेज चुके थे।