MP में ‘कलेक्टर’ से मिलने के लिए 9 किमी पैदल चले 300 छात्र, बीच सड़क पर बैठकर ‘अफसर’ ने सुनी पीड़ा

MP News: मध्यप्रदेश के हरदा जिले में आदर्श एकलव्य आवासीय विद्यालय रहटगांव में उस वक्त हंगामा मच गया। जब आवासीय विद्यालय में प्राचार्य की प्रताड़ना व गुणवत्ताहीन भोजन मिलने और अव्यवस्थाओं से नाराज करीब 300 छात्र-छात्राएं छात्रावास की दीवार कूदकर कलेक्टर से शिकायत करने पैदल ही हरदा निकल पड़े। वे प्राचार्य के खिलाफ नारे लगाते हुए निकले।
जिला मुख्यालय पर कलेक्टर से मिलने के लिए सुबह 30 किलोमीटर का सफर तय करने छात्र-छात्राएं पैदल ही निकले थे। करीब 9 किलोमीटर चलने के बाद सोडलपुर के पास नेशनल हाइवे पर अधिकारियों ने ने विद्यार्थियों को रोका। इस दौरान विद्यार्थी अपनी मांगे पूरी करने को लेकर नारे लगाते रहे। रोड पर कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने पूरी बात सुनी। कार्रवाई का विश्वास दिलाकर उन्हें बस से वापस रहटगांव भेजा। इधर टिमरनी विधायक भी भी ह हॉस्टल में सामग्री व स्थिति की जांच करने पहुंचे।
छात्र-छात्राओं ने बताया कि लंबे समय से उन्हें गुणवत्ताहीन भोजन दिया जा रहा है। शिकायत करने पर उन्हें स्कूल की ओर से धमकाया जाता है। उनकी समस्या कोई नहीं सुनता। जिससे परेशानी होती है। समय पर भोजन व नाश्ता तक नहीं मिल पाता है। छात्रावास परिसर से निकलने से पहले छात्र-छात्राओं ने स्कूल स्टाफ और शिक्षकों के आवास के दरवाजों को बंद कर दिया था। करीब 9 किमी पैदल चलने के बाद उन्हें सोडलपुर में रोका लिया गया।
छात्रों ने सड़क पर बैठकर ही कलेक्टर सिद्धार्थ जैन को अपनी समस्याएं बताई। कहा कि स्कूल की प्राचार्य सोनिया आनंद को हटाया जाए। भोजन और नाश्ता ठीक नहीं मिलता है। शिकायत करने पर स्कूल से निकालने की धमकी देती है। कलेक्टर की समझाइश और कार्रवाई का विश्वास दिलाने के बाद सभी को सोडलपुर से बस में बैठाकर वापस रहटगांव भेजा गया। उन्होंने कहा कि प्राचार्य को हटाकर दूसरे को चार्ज दे दिया जाएगा।
शनिवार को बच्चों ने कलेक्टर सहित जिला शिक्षा अधिकारी और एकलव्य प्राचार्य को खूब खरी खोटी सुनाई। बच्चों ने कहा यहां के भोजन, पानी में कई बार इल्लियां निकली हैं और इसकी शिकायत प्राचार्य सहित कलेक्टर जैन को भी पहले कर चुके हैं बावजूद इसके कोई निराकरण नहीं हो पाया है इन शिकायतों का स्पष्ट उल्लेख कई वीडियो फुटेज में भी उपलब्ध है।
हालांकि, बाद में कलेक्टर के आश्वासन और प्राचार्य पर कार्रवाई के बाद बच्चे वापस लौटे। सुबह लगभग 7 बजे कलेक्टर हरदा से - सोडलपुर फोरलेन ब्रिज के पास रोककर समझाने की बड़ी कोशिश की इस दौरान टिमरनी विधायक अभिजीत शाह भी मौके पर पहुंचे। कलेक्टर इससे पहले बच्चों को बस से वापस भेज चुके थे।
