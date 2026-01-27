हैकर्स सावधान…! तैयार हो रहे 5 हजार ‘साइबर कमांडो’, आमजन को देंगे सुरक्षा

MP News:मध्यप्रदेश में साइबर कमांडो के दूसरे बैच की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। खास बात यह है कि ऐसा पहली बार होगा जब एक साथ 60 जवान ट्रेनिंग लेकर साइबर कमांडो बनेंगे। इससे पहले प्रदेश के सिर्फ 6 जवानों ने ही ट्रेनिंग ली थी। इसके मुकाबले यह बैच काफी बड़ा है। साइबर मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, शुरुआती चरण में दो ऑनलाइन ट्रेनिंग करवाई गई है। इसके बाद अब जल्द ही जवानों को देश के अलग-अलग संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए भेजने की तैयारी है।