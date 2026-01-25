एक्टर सैफ अली खान सहित नवाब परिवार से मांगे जाएंगे संपत्ति रिकॉर्ड, होगी जांच

ऐसे में फिल्म अभिनेता सैफ अली खान सहित नवाब परिवार से जुड़े लोगों से रिकॉर्ड मांगे जाएंगे। राजधानी में नवाबी संपत्तियां विवादों में है। नवाब परिवार के वे सदस्य जो पाकिस्तान गए उनके नाम जो भी सम्पत्ति है वह शत्रु संपत्ति है। इसमें आरटीआइ एक्टिविस्ट अभिताभ अग्निहोत्री ने पीएमओ को मामले में शिकायत की है। जिसमें कहा गया है सम्पत्तियों के रिकॉर्ड में गड़बड़ी हुई है। इसमें अधिकारी कर्मचारी तक शामिल हैं। इसके आधार पर शासन ने कलेक्टर को जांच के निर्देश दिए हैं।