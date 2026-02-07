टैक्स स्लैब समय पर बदले होते तो, चीन, अमरीका से आगे होता भारत- बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष

MP BJP: केंद्रीय बजट को लेकर भाजपा द्वारा महिला संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसे संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा, टैक्स देने को लेकर अब लोगों की मानसिकता बदली है। अगर अजादी के बाद सही तरीके से टैक्स स्लैब में बदलाव किया जाता तो हम चीन और अमरीका से आगे होते।