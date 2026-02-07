एमपी में अगले 4 दिन कड़ाके की ठंड का अलर्ट, भोपाल समेत इन जिलों में लुढ़केगा पारा

मौसम विभाग की मानें तो पश्चिमी विक्षोभ और साइक्लोनिक सकुर्लेशन के चलते हालही में प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और ओले गिरे हैं तो कई इलाकों में घना कोहरा भी छाया रहा। इस सिस्टम का असर कम होने पर मौसम साफ होते ही एक बार फिर ठंड का असर बढ़ा है। शुक्रवार की रात ग्वालियर, खजुराहो समेत 11 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। जबकि, कटनी, शहडोल और छतरपुर प्रदेश में सबसे सर्द रहे।