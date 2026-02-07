एमपी की बिटिया ने रचा इतिहास, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर चढ़कर फहराया राष्ट्रध्वज

Mount Kilimanjaro : मध्य प्रदेश के इंदौर में रहने वाली पर्वतारोही आकांक्षा कुटुम्बले ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई पूरी कर ली है। बता दें कि, समुद्र तल से ये चोटी 19 हजार 341 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इससे पहले आकांक्षा ने सितंबर 2024 में यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रुस पर भी चढ़ाई कर वहां भी तिरंगा फहराया था।