MP में विधवा मां की पेंशन हुई बंद, बेटे ने सिस्टम को सुनाई खरीखोटी; CM के निर्देश पर हुआ काम

सीएम डॉ मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि इंदौर में हुए इस प्रकरण को संज्ञान लेते हुए‌ दिनेश प्रजापत जी एवं उनकी माता रामप्यारी बाई जी की समस्या का संवेदनशीलता के साथ समाधान किया गया है। परिस्थितियों को देखते हुए तत्काल KYC कर पेंशन प्रक्रिया शुरू कराई गई एवं अरविंदो अस्पताल में उपचार की व्यवस्था की गई है। परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने के साथ ही BLO द्वारा मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया की जा रही है।