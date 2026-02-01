आप जेल में आ गए तो ये अंत नहीं, हो सकता है नई शुरुआत हो : ज्ञानानंद

महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद ने उक्त प्रवचन शुक्रवार को कनाडि़या रोड पर सूठीबाई दौलतराम पारमार्थिक न्यास की मेजबानी में शुरू हुए गीता सत्संग के दौरान कहे। इस दौरान बालकृष्ण छावछरिया, समाजसेवी विनोद अग्रवाल, पुरुषोत्तम अग्रवाल, कुलभूषण मित्तल, विमल तोड़ी, मनोरंजन मिश्रा, डॉ. निशा जोशी, विनय छावछरिया ने पूजन किया। सांसद दर्शन चौधरी ने मंगलाचरण के बीच दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। गीता के दसवें अध्याय के श्लोक 39 से 45 के सामूहिक पाठ से प्रवचनों की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा, गीता 18 अध्यायों और 700 श्लोकों का बहुत छोटा शास्त्र है, जो केवल हमारे पूजा घरों में रखने अथवा किसी संन्यासी और सेवानिवृत्त लोगों के लिए नहीं बल्कि यह दिव्य ग्रंथ सभी के लिए है।