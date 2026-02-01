जैसलमेर: हनुमान चौराहा-कलेक्ट्रेट मार्ग पर ऊंचे डिवाइडर बनेंगे संकट की दीवार, हर दिन 20 हजार होंगे परेशान

जैसलमेर शहर के हनुमान चौराहा क्षेत्र में राजकीय जवाहिर अस्पताल के सामने प्रस्तावित डिवाइडर निर्माण कार्य को लेकर शहरवासियों में चिंता और असंतोष बढ़ रहा है। नागरिकों का मानना है कि अस्पताल जैसे अति संवेदनशील क्षेत्र में बिना कट और ऊंचा डिवाइडर सुविधा नहीं, बल्कि संकट की नई लकीर खींचेगा। इस मार्ग से प्रतिदिन अस्पताल आने-जाने वाले मरीजों, परिजनों, स्थानीय निवासियों, वाहन चालकों और राहगीरों सहित लगभग 10 हजार लोग सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। यहां स्थित राजकीय जवाहिर अस्पताल में हर समय आपात हालात बने रहते हैं। एंबुलेंस, निजी वाहन, ऑटो, दुपहिया और राहगीर यहां से लगातार आवाजाही करते हैं। यदि अस्पताल के ठीक सामने डिवाइडर में कट या यू-टर्न की व्यवस्था नहीं की गई, तो मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में अनावश्यक देरी होगी। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि आपात स्थिति में कुछ अतिरिक्त मिनट भी भारी पड़ सकते हैं और यह देरी सीधे तौर पर मरीज की जान पर खतरा बन सकती है।