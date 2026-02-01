6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

श्रद्धापूर्वक निकला नगर कीर्तन, गतका के हैरतअंगेज जौहर देख निहाल हुई संगत

-गुरुद्वारा धन-धन भाई मंझजी के सालाना समागम: पंज प्यारों की अगुवाई में निकले नगर कीर्तन में उमड़ी संगत

less than 1 minute read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Surender Kumar Ojha

Feb 06, 2026


श्रीगंगानगर. पदमपुर रोड स्थित गुरुद्वारा धन-धन भाई मंझजी के सालाना समागम के अवसर पर शुक्रवार को नगर कीर्तन निकाला गया। पंज प्यारों की अगुवाई में निकले नगर कीर्तन में डीजे की धुन पर गतका के हैरतअंगेज करतब दिखाते रणजीत नगारा गतका अखाड़ा ग्रुप के युवा आकर्षण का केंद्र रहे। रंग-बिरंगे फूलों से सजी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पालकी वाहन, आगे मार्ग को झाड़ू से साफ करते श्रद्धालु और पीछे गुरु महिमा का गुणगान करती संगत ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। नगर कीर्तन से पूर्व गुरुद्वारा साहिब में श्री अखंड पाठ का प्रकाश किया गया, इसके उपरांत नगर कीर्तन निकाला गया। नगर कीर्तन के दौरान विशेष रूप से मंगवाए गए ट्रैक्टर-आधारित उपकरण से पालकी साहिब पर पुष्प वर्षा की गई। वहीं, ‘बोले सो निहाल… सतश्री अकाल’ के जयघोषों से फिजा गूंजती रही। नगर कीर्तन गुरुद्वारा साहिब से प्रारंभ होकर गुलाबी बाग, मेट्रो सिटी, ग्रीन वैली, राजा बाग, शालीमार बाग, कुंज विहार व अंबिका एन्क्लेव (प्रथम) सहित आसपास की कॉलोनियों से होता हुआ शाम को पुनः गुरुद्वारा साहिब पहुंचा। इस दौरान बड़ी संख्या में गुरु नानक नामलेवा संगत ने पालकी साहिब पर पुष्प वर्षा कर एवं प्रसाद वितरण करते हुए गुरु साहिब का आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्य सेवादार नौनिहाल सिंह ने बताया कि नगर कीर्तन में रणजीत नगारा गतका अखाड़ा ग्रुप के सदस्यों ने गतका खेलते हुए हैरतअंगेज प्रदर्शन किया। वहीं, ढाडी जत्था भाई जसविंदर सिंह जोश ने गुरु वीरता एवं इतिहास की गाथाओं से संगत को गुरु चरणों से जोड़ा। सालाना समागम के तहत शनिवार शाम 7 से 9 बजे तक धन-धन भाई मंझ कीर्तनी सेवक जत्थे की ओर से वाहेगुरु कीर्तन दीवान सजाया जाएगा। वहीं, रविवार 8 फरवरी को श्री अखंड पाठ साहिब के भोग उपरांत मुख्य समागम में महान कथा-कीर्तन दरबार आयोजित होगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Feb 2026 11:37 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / श्रद्धापूर्वक निकला नगर कीर्तन, गतका के हैरतअंगेज जौहर देख निहाल हुई संगत

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जिला अस्पताल में जांच के नाम पर अवैध वसूली का खेल

श्री गंगानगर

नसबंदी के दावों पर सवाल: धरातल पर नहीं आई श्वानशाला

श्री गंगानगर

बेटी की हम उम्र की किशोरी से बलात्कार, आ​खिर आरोपी गिरफ्तार

श्री गंगानगर

श्रीगंगानगर में दूल्हे के पिता ने लौटाया करोड़ों का दहेज, बोले- दुल्हन से बड़ा कोई दहेज नहीं

Sriganganagar Wedding News
श्री गंगानगर

राजस्थान में भी राजा रघुवंशी जैसा कांड! चाचा बोले- भतीजी की करतूत से पूरा परिवार शर्मिंदा; दोषियों को मिले फांसी

Sri Ganganagar Murder Case (1)
श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.