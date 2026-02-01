श्रीगंगानगर में दूल्हे के पिता ने लौटाया करोड़ों का दहेज, बोले- दुल्हन से बड़ा कोई दहेज नहीं

रायसिंहनगर (श्रीगंगानगर)। जहां एक ओर दहेज के नाम पर बहुओं और बेटियों को परेशान किया जा रहा है। वहीं वर पक्ष ने दुल्हन पक्ष से सिर्फ एक रुपए और नारियल लेकर समाज में नया संदेश दिया है। गांव 3 एनपी निवासी प्रमोद थालोड़ की पुत्री मानसी का विवाह शुक्रवार को 63 एलएनपी निवासी वीपी सिंह के साथ विधि-विधान से सम्पन्न हुआ।