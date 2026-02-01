पहले मोबाइल की करते लूट फिर देते फिरौती मांगने की धमकी, मास्टरमाइंड निकला फौजी

श्रीगंगानगर.श्रीविजयनगर के कॉटन फैक्ट्री संचालक से दो करोड़ रुपए की रंगदारी की रकम मांगने की धमकी के मामले में पुलिस ने फौजी समेत दो आरोपियों को गिरफतार किया है। इस वारदात का मास्टरमांइड पंजाब के तरनतारन जिले के गांव जोङा निवासी आरोपी 33 वर्षीय गुरलालसिंह उर्फ लाली निकला है। इस फौजी ने इलाके के बड़े लोगों को रंगदारी की रकम मांगने के लिए यह खेल ऐसा खेला कि पुलिस ने जब इन लोगों को काबू किया तो हैरान रह गई। पुलिस के अनुसार यह फौजी जम्मू-कश्मीर में डयूटी पर तैनात है लेकिन मोटा धन कमाने के लिए यह स्वांग रचा। ये लोग पहले राहगीरों से मोबाइल फोन की लूटपाट करते और लूटे गए मोबाइल फोन से व्यापारी को रंगदारी के लिए धमकी देते थे। पुलिस अधीक्षक डा. अमृता दुहन ने बताया कि श्रीविजयनगर थाने में व्यापारी ने 28 जनवरी को अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। इसमें बताया कि इन अज्ञात कॉलर ने रंगदारी की रकम दो करोड़ रुपए नहीं देने पर उसके बेटे को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर इसकी जांच की। पुलिस ने आरोपी तरनतारन जिले के गांव जोड़ा निवासी गुरलाल सिंह उर्फ लाली के अलावा रामसिंहपुर थाना क्षेत्र गांव 47 जीबी निवासी आरोपी 18 वर्षीय दिलप्रीत सिंह को गिरफतार किया है।