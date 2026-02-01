5 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, घर के कमरे में फंदे पर लटका मिला शव

- साधुवाली गांव में हुई घटना, घर में मचा कोहराम, जवाहरनगर पुलिस ने जांचा घटना स्थल, लोगों से लिया फीडबैक

less than 1 minute read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Surender Kumar Ojha

Feb 05, 2026

श्रीगंगानगर.साधुवाली क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। युवक अपने ही घर के कमरे में फंदे पर लटका मिला, इसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना मिलने पर जवाहरनगर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस के अनुसार साधुवाली निवासी 30 वर्षीय नीरज कुमार बिश्नोई पुत्र संजय एक निजी कंपनी में कार्यरत था। बुधवार रात को वह घर पर टीवी देखने के बाद सो गया था। गुरुवार सुबह उसकी मां उसे चाय देने के लिए उठाने गई, लेकिन वह अपने कमरे में नहीं मिला। परिजनों ने पहले सोचा कि वह कहीं बाहर गया होगा, लेकिन काफी देर तक वापस नहीं लौटने पर तलाश शुरू की गई।तलाशी के दौरान जब दूसरे कमरे का दरवाजा खोला गया तो नीरज का शव फंदे पर लटका मिला। यह दृश्य देखते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। जवाहरनगर पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की। पड़ोसियों के अनुसार नीरज का स्वभाव शांत और मिलनसार था। वह नशे से दूर रहता था और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहा था। ऐसे में उसने यह कदम क्यों उठाया, यह बात न तो परिजनों को समझ आ रही है और न ही पड़ोसियों को।पुलिस ने मौके की गहन जांच की, लेकिन वहां से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ। इस संबंध में जवाहरनगर थाने में मृतक के भतीजे विशाल बिश्नोई की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Feb 2026 11:36 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, घर के कमरे में फंदे पर लटका मिला शव

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

पहले मोबाइल की करते लूट फिर देते फिरौती मांगने की धमकी, मास्टरमाइंड निकला फौजी

श्री गंगानगर

रिश्तों का कत्ल: शादी के बाद भी नहीं छूटा मोह, नियमित करती थी प्रेमी से बात

श्री गंगानगर

मौसम बदला, कान पकड़ता बच्चा दे रहा है खतरे का संकेत

श्री गंगानगर

2 करोड़ की फिरौती कॉल से मचा हड़कंप! रातों-रात एक्टिव हुई पुलिस, दो गिरफ्तार

Srivijayanagar News
श्री गंगानगर

ड्यूटी समय में डॉक्टर्स की गैर हाजिरी बढ़ा रही मरीजों की पीड़ा

समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.