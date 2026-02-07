सहेली के पिता ने 14 साल की किशोरी से किया बलात्कार… शिक्षिता ने काउंसलिंग की तो खुला मामला

स्कूल की शिक्षिका ने किशोरी की मां को सारे घटनाक्रम की बात बताई। जिसके बाद परिजनों ने थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पुरानी आबादी थाना क्षेत्र निवासी गुरप्रीत सिंह (35) को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने गत 26 जनवरी को पीड़िता के साथ वारदात को अंजाम दिया। सीओ सिटी आईपीएस विशाल जांगिड़ ने बताया कि आरोपी की बेटी पीड़िता की दोस्त है। इसलिए उसके घर आना जाना था। मामला दर्ज होने के बाद तत्काल आरोपी की गिरफ्तारी की गई।