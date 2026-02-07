श्रीगंगानगर-बांद्रा ट्रेन तीन घंटे देरी से रवाना

26 दिनों के अंतराल के बाद श्रीगंगानगर-अंबाला रेल सेवा के पुनः संचालन से यात्रियों को राहत मिली है। स्टेशन अधीक्षक ने बताया कि ट्रेन संख्या 14525-14526 शुक्रवार से नियमित रूप से शुरू कर दी गई। यह ट्रेन शुक्रवार दोपहर 1.30 बजे श्रीगंगानगर से अंबाला के लिए रवाना हुई। अंबाला से यह ट्रेन सुबह 11.05 बजे श्रीगंगानगर पहुंचती है। लंबे समय से बंद इस सेवा के शुरू होने से नौकरीपेशा यात्रियों, विद्यार्थियों और व्यापारियों को सुविधा मिलेगी। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से यात्रा से पहले समय की जानकारी लेने की अपील की है। विदित है कि धूरी के पास रेल कार्य के चलते यह सेवा अस्थायी रूप से बंद थी।