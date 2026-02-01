नसबंदी के दावों पर सवाल: धरातल पर नहीं आई श्वानशाला

श्रीगंगानगर. इलाके में आवारा श्वानों की समस्या लगातार बढ़ रही है। हर साल पन्द्रह से सत्रह हजार औसतन लोग डॉग्स बाइट के शिकार हो रहे है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी हॉस्पीटल में उपचार कराने वाले लोगों का आंकड़ा जारी किया है। जबकि प्राइवेट हॉस्पीटल में उपचार कराने वाले लोगों का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। आवारा श्वानों की नसबंदी पर कानूनी अड़चन होने के कारण जिला प्रशासन और नगर परिषद प्रशासन ने नसबंदी योजना की फाइल को खोलना उचित नहीं समझा। वहीं आवारा श्वानों की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या एक बार फिर सवालों के घेरे में है। नसबंदी के बड़े-बड़े दावों के बावजूद शहर की हर गली मोहल्ले में श्वानों के स्थायी ठिकाने बनते जा रहे हैं। स्थिति यह है कि कई इलाकों में एक ही स्थान पर 15 से 20 श्वानों का झुंड देखा जा सकता है, जिससे आमजन में भय का माहौल है। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में इस मुद्दे पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि आवारा श्वानों को नियंत्रित करना नगर परिषद की जिम्मेदारी है। बावजूद इसके जमीनी स्तर पर हालात नियंत्रण में नजर नहीं आ रहे।