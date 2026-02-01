श्रीगंगानगर. अपनी बेटी की उम्र की किशोरी से बलात्कार करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुरानी आबादी थाना क्षेत्र में चौदह वर्षीय किशोरी के साथ हुई इस घटना के बाद पीड़िता मानसिक रूप से सहम गई और लंबे समय तक चुप्पी साधे रही। पुरानी आबादी थाने के सीआई सीरकौर ने बताया कि आरोपी की पहचान गुरप्रीत सिंह (उम्र करीब 35 वर्ष), निवासी पुरानी आबादी थाना क्षेत्र के रूप में हुई है। आरोप है कि 26 जनवरी को उसने पड़ोस में रहने वाली किशोरी से छेड़छाड़ की। घटना के बाद किशोरी गुमसुम रहने लगी। परिजनों ने उससे बात कर कारण जानने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ बता नहीं सकी। दो दिन पहले स्कूल में शिक्षिका की ओर से की गई काउंसलिंग के दौरान किशोरी ने रोते हुए पूरी आपबीती साझा की और बताया कि पड़ोस में रहने वाले अँक्ल ने उसके साथ गलत काम किया। इस अंक्ल ने उसे और उसके परिवार को जान से मारने के लिए भी धमकाया था। इस वजह से वह सहम गई और अपना दर्द भी अपनी मम्मी को नहीं बताया।